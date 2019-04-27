Экс-консул Эквадора в Британии прокомментировал арест Ассанжа

Бывший консул Эквадора в Великобритании Фидель Нарваез прокомментировал решение эквадорских властей лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища, а также арест журналиста полицией.

Как заявил Нарваез в разговоре с RT, утверждения о том, что сотрудникам эквадорского посольства было трудно жить в одном здании с Ассанжем, являются не более чем «клеветнической кампанией». По его словам, все находившиеся в посольстве искренне уважали друг друга.

Он также выразил разочарование тем фактом, что преследование журналиста, который опубликовал «правдивую информацию о военных преступлениях, коррупции, массовой слежке, не находится в центре внимания международных СМИ».

Нарваез добавил, что вместо этого большинство из них предпочитают говорить о «поведении Ассанжа в посольстве и его отношениях с эквадорскими властями», повторяя обвинения, выдвинутые президентом Морено.

«Я работал в посольстве шесть лет, и Ассанж провёл там около 2500 дней. Я был свидетелем того, насколько уважительно относились дипломаты, весь административный персонал к нему — и он к ним», — сказал Нарваез.

Он подчеркнул, что, по его мнению, лишение Ассанжа доступа к интернету и ограничение посетителей в то время, когда он находился в посольстве, является «очень грубым нарушением прав человека». Экс-посол заявил, что в этот момент Эквадор стал «преследователем», а не «защитником».

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что задержанный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, Ассанж пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.