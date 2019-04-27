В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

«Прежде всего стоит отметить, что это уже не первое заявление президента Эрдогана. Несмотря на постоянное давление со стороны США, он заявил, что Турция — серьёзная страна, которая уже подписала соглашение и внесла определённые средства для закупки С-400. Эрдоган делает правильный выбор в сторону российских комплексов», — сказал он.

По словам депутата, у американской стороны уже не осталось рычагов давления на Турцию в данном вопросе.

«Эрдоган демонстрирует серьёзность международных отношений. Если соглашения подписаны, то они должны соблюдаться. Тем более стоит отметить, что С-400 не наступательный, а оборонительный комплекс», — считает Дорохин.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.