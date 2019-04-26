Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, комментируя слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена про то, как вести дела с соседними странами, уточнил у него, как дипломату удалось достать советский учебник по дипломатии.

Отмечается, что постпред Германии в ходе выступления сказал, что его «всегда восхищает российская дипломатия». Хойсген также указал, что в немецкой дипломатии, «когда есть президент, с которым у вас не очень хорошо, и когда есть новичок, новый президент, неопытный, вы посылаете ему риторические цветы».

«Но это не записано в учебниках МГИМО, в них говорится, что когда к власти в другой стране приходит новый неопытный лидер, то надо попытаться его запугать или спровоцировать», — отметил он.

В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник. 

«Как вы смогли достать наш дипломатический учебник? Практически читали из него — я узнаю по своим годам МГИМО — всё так было, именно это там и написано, я потом ещё расскажу вам, что там есть», — иронично ответил Небензя.

Ранее в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, основной темой которого стал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. 

RT вёл прямую трансляцию заседания Совбеза.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

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