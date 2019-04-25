Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в центре Вены

Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на центральной площади в Вене, облив фасад монумента чёрной краской. Полиция приведёт памятник в надлежащий вид в ближайшее время.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, к 8 мая планируется восстановить позолоту на выгравированных на памятнике буквах, а также усилить его охрану.

Видеокамеры, которые ранее полиция обещала установить на площади для поиска нарушителей, подключены не были.

Ранее полиция Вены сообщила о намерении установить видеонаблюдение за памятником советским воинам в центре города.

Памятник уже неоднократно оскверняли. В январе 2018 года его облили чёрной краской, а в мае российские туристы помешали осквернить мемориал.

В июле 2018 года посольство России в Австрии выразило решительный протест в связи с осквернением мемориала.