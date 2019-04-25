Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в центре Вены
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, к 8 мая планируется восстановить позолоту на выгравированных на памятнике буквах, а также усилить его охрану.
Видеокамеры, которые ранее полиция обещала установить на площади для поиска нарушителей, подключены не были.
Ранее полиция Вены сообщила о намерении установить видеонаблюдение за памятником советским воинам в центре города.
Памятник уже неоднократно оскверняли. В январе 2018 года его облили чёрной краской, а в мае российские туристы помешали осквернить мемориал.
В июле 2018 года посольство России в Австрии выразило решительный протест в связи с осквернением мемориала.