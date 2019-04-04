В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Об этом сообщил представитель ведомства Кристоф Пельцль.

По его словам, полиция Австрии наделена правом собирать личные данные подозреваемых с помощью камер, чтобы предотвращать нападения на охраняемые объекты.

«Со стороны венской полиции был проведён анализ риска, и были установлены две камеры. Их введут в эксплуатацию в течение следующих недель. Получаемые таким образом данные будут служить для предотвращения и расследования уголовно-правовых преступлений (например, нанесение ущерба имуществу), а также розыска», — сказал Пельцль РИА Новости.

По его словам, записанные данные будут удаляться спустя 48 часов в случае, если преступления не произойдёт.

В июле 2018 года посольство России в Австрии выразило решительный протест в связи с осквернением мемориала советским воинам на Шварценбергплац в центре Вены.

Памятник уже неоднократно оскверняли. В январе 2018 года его облили чёрной краской, а в мае российские туристы помешали осквернить мемориал.