В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
- РИА Новости
По его словам, полиция Австрии наделена правом собирать личные данные подозреваемых с помощью камер, чтобы предотвращать нападения на охраняемые объекты.
«Со стороны венской полиции был проведён анализ риска, и были установлены две камеры. Их введут в эксплуатацию в течение следующих недель. Получаемые таким образом данные будут служить для предотвращения и расследования уголовно-правовых преступлений (например, нанесение ущерба имуществу), а также розыска», — сказал Пельцль РИА Новости.
По его словам, записанные данные будут удаляться спустя 48 часов в случае, если преступления не произойдёт.
В июле 2018 года посольство России в Австрии выразило решительный протест в связи с осквернением мемориала советским воинам на Шварценбергплац в центре Вены.
Памятник уже неоднократно оскверняли. В январе 2018 года его облили чёрной краской, а в мае российские туристы помешали осквернить мемориал.