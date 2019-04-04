В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

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Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Об этом сообщил представитель ведомства Кристоф Пельцль.
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
  • РИА Новости

По его словам, полиция Австрии наделена правом собирать личные данные подозреваемых с помощью камер, чтобы предотвращать нападения на охраняемые объекты.

«Со стороны венской полиции был проведён анализ риска, и были установлены две камеры. Их введут в эксплуатацию в течение следующих недель. Получаемые таким образом данные будут служить для предотвращения и расследования уголовно-правовых преступлений (например, нанесение ущерба имуществу), а также розыска», — сказал Пельцль РИА Новости.

По его словам, записанные данные будут удаляться спустя 48 часов в случае, если преступления не произойдёт.

В июле 2018 года посольство России в Австрии выразило решительный протест в связи с осквернением мемориала советским воинам на Шварценбергплац в центре Вены.

Памятник уже неоднократно оскверняли. В январе 2018 года его облили чёрной краской, а в мае российские туристы помешали осквернить мемориал.

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