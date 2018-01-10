В Вене осквернили памятник советским воинам

Короткая ссылка
Вандалы осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в австрийской столице Булат Хайдаров.

По его словам, акт вандализма, вероятно, был совершён в ночь на 10 января. 

Дипломат добавил, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста. 

В январе 2017 года неизвестные облили данный памятник краской.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119