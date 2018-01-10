В Вене осквернили памятник советским воинам

В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9