В Вене осквернили памятник советским воинам
Вандалы осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в австрийской столице Булат Хайдаров.
По его словам, акт вандализма, вероятно, был совершён в ночь на 10 января.
Дипломат добавил, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста.
В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9— Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) 10 января 2018 г.
В январе 2017 года неизвестные облили данный памятник краской.
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