Российские туристы помешали неизвестным осквернить советский памятник в Вене
- РИА Новости
По данным посольства, туристы предотвратили осквернение памятника во вторник, 1 мая, передаёт ТАСС.
«Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы отдыхали на площади Шварценбергплац около монумента советскому солдату.
После того как территорию памятника покинула полицейская машина, к нему подошли двое неизвестных с бутылками с чёрной жидкостью. Российские граждане прогнали злоумышленников.
Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац неоднократно подвергался осквернению вандалами.