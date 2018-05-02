Российские туристы помешали неизвестным осквернить советский памятник в Вене

Российские туристы помешали неизвестным осквернить памятник советскому Солдату-Освободителю в центре Вены, прогнав злоумышленников. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Австрии.

По данным посольства, туристы предотвратили осквернение памятника во вторник, 1 мая, передаёт ТАСС.

«Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы отдыхали на площади Шварценбергплац около монумента советскому солдату.

После того как территорию памятника покинула полицейская машина, к нему подошли двое неизвестных с бутылками с чёрной жидкостью. Российские граждане прогнали злоумышленников.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац неоднократно подвергался осквернению вандалами.