Эксперт оценил слова о разработке США концепции «достартового перехвата» ракет

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT прокомментировал заявление первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Виктора Познихира о том, что Соединённые Штаты разрабатывают концепцию «достартового перехвата» ракет.

«Мы будем создавать такие системы оружия, которые смогут не только защитить от нанесения первого удара... Нам удалось создать реальную эффективную систему ПРО, состоящую из средств перехвата высокой эффективности, таких систем, как: «Тор», «Бук», С-400. Сейчас будут поступать на вооружение С-500, которые способны перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Все в комплексе эти системы смогут предотвратить нанесение разоружающего удара и, безусловно, обесценят такой замысел», — пояснил Подберёзкин.

Ранее Виктор Познихир заявил, что США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.