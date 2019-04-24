Трамп заявил об отправке на границу с Мексикой вооружённых военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные с оружием были отправлены на границу с Мексикой.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Недавно мексиканские солдаты наставили оружие на наших солдат национальной гвардии, возможно, в качестве отвлекающего тактического приёма для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооружённых военнослужащих», — написал он.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут закрыть границу с Мексикой.

В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.