Трамп заявил об отправке на границу с Мексикой вооружённых военных

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные с оружием были отправлены на границу с Мексикой.
Трамп заявил об отправке на границу с Мексикой вооружённых военных
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Недавно мексиканские солдаты наставили оружие на наших солдат национальной гвардии, возможно, в качестве отвлекающего тактического приёма для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооружённых военнослужащих», — написал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут закрыть границу с Мексикой.

В апреле сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.

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