Трамп снова не исключил закрытия границы с Мексикой

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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой.
Трамп снова не исключил закрытия границы с Мексикой
  • Reuters

Как сообщает Reuters, по его словам, это может произойти, если Мексика не остановит поток наркотиков в США.

Также он пригрозил ввести пошлины на мексиканские товары.

Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна полностью не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.

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