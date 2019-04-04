Трамп снова не исключил закрытия границы с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой.

Как сообщает Reuters, по его словам, это может произойти, если Мексика не остановит поток наркотиков в США.

Также он пригрозил ввести пошлины на мексиканские товары.

Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна полностью не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.