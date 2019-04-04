В Мексике решили не отвечать на заявления Трампа по миграции
«То, что мы не отвечаем, не означает нашей отстранённости (от проблемы. — RT), это стратегия. А о стратегиях судят по результатам, это и будет мексиканской позицией», — цитирует РИА Новости Эбрарда.
Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.