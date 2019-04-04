В Мексике решили не отвечать на заявления Трампа по миграции

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Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика решила не отвечать на заявления американского лидера Дональда Трампа по миграции.

«То, что мы не отвечаем, не означает нашей отстранённости (от проблемы. — RT), это стратегия. А о стратегиях судят по результатам, это и будет мексиканской позицией», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.

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