В Мексике решили не отвечать на заявления Трампа по миграции

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика решила не отвечать на заявления американского лидера Дональда Трампа по миграции.

«То, что мы не отвечаем, не означает нашей отстранённости (от проблемы. — RT), это стратегия. А о стратегиях судят по результатам, это и будет мексиканской позицией», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.