На Шри-Ланке произвели ещё один контролируемый взрыв

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки произвели ещё один контролируемый взрыв в одном из ресторанов города Коломбо.

Об этом сообщает Newsfirst.

Отмечается, что сотрудник ресторана рассказал полиции о подозрительной посылке. На место событий приехали сапёры и произвели контролируемый подрыв.

Ранее на Шри-Ланке полиция произвела контролируемый подрыв мотоцикла, который был припаркован возле кинотеатра в городе Коломбо.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.