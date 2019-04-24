На Шри-Ланке произвели ещё один контролируемый взрыв
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Об этом сообщает Newsfirst.
Отмечается, что сотрудник ресторана рассказал полиции о подозрительной посылке. На место событий приехали сапёры и произвели контролируемый подрыв.
Ранее на Шри-Ланке полиция произвела контролируемый подрыв мотоцикла, который был припаркован возле кинотеатра в городе Коломбо.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.
Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.