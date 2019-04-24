На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.

Об этом сообщает Newsfirst.

Отмечается, что полиция взорвала подозрительный мотоцикл, который был припаркован возле кинотеатра в городе Коломбо.

По данным полицейских, контролируемый взрыв был необходим для того, чтобы открыть сиденье мотоцикла.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. Согласно последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.