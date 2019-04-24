На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

Короткая ссылка
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
  • © Reuters

Об этом сообщает Newsfirst.

Отмечается, что полиция взорвала подозрительный мотоцикл, который был припаркован возле кинотеатра в городе Коломбо.

По данным полицейских, контролируемый взрыв был необходим для того, чтобы открыть сиденье мотоцикла.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. Согласно последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить