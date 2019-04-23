Хиллари Клинтон: доклад Мюллера это ещё не конец
- Reuters
Об этом она рассказала в интервью Time.
"The Mueller report is part of the beginning. It's not the end" @HillaryClinton at the #TIME100 Summit https://t.co/SLt2lweQ2Ppic.twitter.com/pBbUnnkZ5M— TIME (@TIME) 23 апреля 2019 г.
«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё столько всего, что мы ещё должны узнать и над чем работать», — заявила Клинтон.
Ранее советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.
Также вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.