Хиллари Клинтон: доклад Мюллера это ещё не конец

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» — это ещё не конец. По её словам, «ещё есть над чем поработать».
Хиллари Клинтон: доклад Мюллера это ещё не конец
  • Reuters

Об этом она рассказала в интервью Time.

«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё столько всего, что мы ещё должны узнать и над чем работать», — заявила Клинтон.

Ранее советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.

Также вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

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