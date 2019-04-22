Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с лидерством на выборах

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Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины. Она отметила, что Стокгольм продолжит сотрудничать с Киевом.
Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с лидерством на выборах
  • Reuters

«Поздравляю Владимира Зеленского с победой на конкурентных выборах президента Украины. Швеция продолжит тесно работать с Украиной, поддерживать программу реформ, территориальную целостность и независимость страны», — написала она в Twitter.

Ранее действующий украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что останется в политике после завершения своих полномочий, а также признал поражение на выборах.

Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского. Он набрал 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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