Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с лидерством на выборах
- Reuters
«Поздравляю Владимира Зеленского с победой на конкурентных выборах президента Украины. Швеция продолжит тесно работать с Украиной, поддерживать программу реформ, территориальную целостность и независимость страны», — написала она в Twitter.
Ранее действующий украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что останется в политике после завершения своих полномочий, а также признал поражение на выборах.
Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского. Он набрал 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%.