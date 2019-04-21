Генсек ООН возмущён серией терактов на Шри-Ланке

Генсек ООН Антониу Гутерреш возмущён серией терактов на Шри-Ланке. Он призвал как можно скорее найти и привлечь к ответственности всех виновных в произошедшем и выразил соболезнования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Гутерреш также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил поддержку и солидарность ООН с народом Шри-Ланки.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил властям Шри-Ланки помощь после серии терактов в нескольких отелях и храмах острова.

В связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек.

Известно, что три взрыва произошло в дорогих отелях Коломбо. Остальные — во время пасхальных богослужений. По последним данным, погибли 207 человек, 450 получили ранения.

На острове действует комендантский час, властями закрыт доступ к мессенджерам и соцсетям.