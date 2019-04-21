Нетаньяху предложил властям Шри-Ланки помощь Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил властям Шри-Ланки помощь после серии терактов в нескольких отелях и храмах острова. Он также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«От имени граждан Израиля я выражаю глубокое потрясение в связи с нападениями на ни в чём не повинных жителей Шри-Ланки. Израиль готов помочь властям Шри-Ланки в этот трудный час. Весь мир должен объединиться в борьбе с чумой террора», — написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее стало известно, что в связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек.

Известно, что три взрыва произошло в дорогих отелях Коломбо. Остальные — во время пасхальных богослужений. По последним данным, погибли 207 человек, 450 получили ранения.

На острове действует комендантский час, властями закрыт доступ к мессенджерам и соцсетям.