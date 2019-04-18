МОК выделит €500 тысяч на восстановление собора Нотр-Дам

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил в оргкомитет Олимпиады-2024 письмо, в котором сообщил о намерении выделить €500 тыс. на восстановление собора Нотр-Дам.
МОК выделит €500 тысяч на восстановление собора Нотр-Дам
  • Reuters

Об этом информирует AFP.

«Всё олимпийское движение, в частности МОК, было чрезвычайно тронуто той связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже», — говорится в письме Баха руководителю оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге, которое приводит агентство.

Отмечается, что МОК заинтересован в завершении работ по реставрации собора к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

В организации выразили сочувствие парижанам и заявили о готовности помочь в возрождении памятника, «дорогого сердцам всех граждан мира».

Ранее стало известно, что компания Disney выделит $5 млн на восстановление собора Парижской Богоматери.

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