Disney пожертвует на восстановление Нотр-Дама $5 млн

Компания Disney пожертвует $5 млн на восстановление собора Парижской Богоматери в столице Франции, передаёт AFP.

Представители руководства компании отметили, что искренне сочувствуют Франции в связи с произошедшим в Париже, а также заявили о намерении перечислить $5 млн на проведение работ по реконструкции исторического объекта.

В 1996 году Disney выпустила мультфильм «Горбун из Нотр-Дама», который собрал около $325 млн в прокате по миру.

Ранее сообщалось, что стоимость восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери после пожара оценили в €1 млрд.

За два дня удалось собрать больше необходимой суммы.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам.