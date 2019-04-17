Disney пожертвует на восстановление Нотр-Дама $5 млн

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Компания Disney пожертвует $5 млн на восстановление собора Парижской Богоматери в столице Франции, передаёт AFP.
Disney пожертвует на восстановление Нотр-Дама $5 млн
  • Reuters

Представители руководства компании отметили, что искренне сочувствуют Франции в связи с произошедшим в Париже, а также заявили о намерении перечислить $5 млн на проведение работ по реконструкции исторического объекта.

В 1996 году Disney выпустила мультфильм «Горбун из Нотр-Дама», который собрал около $325 млн в прокате по миру.

Ранее сообщалось, что стоимость восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери после пожара оценили в €1 млрд.

За два дня удалось собрать больше необходимой суммы. 

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в Нотр-Дам.

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