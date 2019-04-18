Доклад Мюллера: Трамп-младший связывался с WikiLeaks

Сын американского президента Дональд Трамп — младший вступал в контакт с сотрудниками WikiLeaks во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом свидетельствует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Дональд Трамп — младший напрямую с помощью электронных средств контактировал с WikiLeaks во время избирательной кампании», — говорится в документе, из которого исключены конфиденциальные данные.

Во время выступлений перед избирателями в 2016 году Дональд Трамп отмечал, что «любит WikiLeaks», а также называл портал сокровищем, однако, комментируя задержание основателя организации Джулиана Ассанжа, заявил, что «ничего не знает о WikiLeaks».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент шутил, когда хвалил WikiLeaks.