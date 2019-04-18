Бут прокомментировал ситуацию с арестом Ассанжа

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме, прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с арестом в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По мнению Бута, Соединённые Штаты сделают всё, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа.

«Джулиан Ассанж совершил одну ошибку — поехал в Лондон. Теперь будет ещё одно судилище, где Высокий суд Лондона найдёт формулировку, по которой его экстрадируют в США», — заявил он.

Бут выразил мнение, что «сомнений в исходе судебного процесса нет».

«Слепая, глухая и падкая до денег Фемида закатает его в асфальт тюремно-индустриального комплекса, чтобы другие боялись», — сказал он.

Россиянин отметил, что Ассанж стал первопроходцем нового направления в журналистике и его публикации «показали истинное лицо американской внешней политики без грима и сладостных завываний о свободе и демократии».

Ранее адвокат Грег Барнс, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент должен быть возвращён к себе на родину — в Австралию.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения»: он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.