Защита Ассанжа требует вернуть его в Австралию

Адвокат Грег Барнс, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент должен быть возвращён к себе на родину — в Австралию.

Об этом юрист заявил «Известиям».

По его словам, Ассанж является гражданином Австралии, и власти страны должны защитить его от экстрадиции в США.

«Австралийское правительство должно поговорить со своими союзниками и не допустить этого. Лучший способ сделать это — позволить Джулиану вернуться в свою семью в Австралии», — сказал Барнс.

Отмечается, что аналогичной точки зрения придерживаются отец Ассанжа Джон Шиптон, живущий в Мельбурне, а также лидеры оппозиционных австралийских партий.

Ранее депутаты из бундестага и Европейского парламента выступили в защиту Ассанжа.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения» — он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.