Депутаты из бундестага и ЕП выступили в защиту Ассанжа

Европарламентарий Ана Миранда, а также два депутата бундестага Хайке Хензел и Севим Дагделен выступили в защиту прав и свобод основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа около тюрьмы Белмарш в Лондоне.

«Мы самым жёстким образом осуждаем поведение правительства Эквадора на последней неделе, вопиюще нарушающее международные нормы: лишение господина Ассанжа убежища, эквадорского гражданства, его изгнание и последующий арест после приглашения в посольство представителей британской полиции для ареста от лица властей США», — приводит РИА Новости заявление политиков.

Они также отметили, что их главная задача — не допустить экстрадицию Ассанжа в США.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне, а также пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения» — он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.