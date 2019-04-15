Депутаты из бундестага и ЕП выступили в защиту Ассанжа

Короткая ссылка
Европарламентарий Ана Миранда, а также два депутата бундестага Хайке Хензел и Севим Дагделен выступили в защиту прав и свобод основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа около тюрьмы Белмарш в Лондоне.
Депутаты из бундестага и ЕП выступили в защиту Ассанжа
  • Reuters

«Мы самым жёстким образом осуждаем поведение правительства Эквадора на последней неделе, вопиюще нарушающее международные нормы: лишение господина Ассанжа убежища, эквадорского гражданства, его изгнание и последующий арест после приглашения в посольство представителей британской полиции для ареста от лица властей США», — приводит РИА Новости заявление политиков.

Они также отметили, что их главная задача — не допустить экстрадицию Ассанжа в США.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне, а также пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения» — он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить