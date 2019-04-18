В Кремле прокомментировали предстоящую публикацию доклада Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую публикацию отредактированной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Вы знаете, ожидаемый выход этого отчёта — он в Америке, но не здесь. Для нас это не тема. Это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы», — заявил Песков.

По его словам, есть много других дел, «важных интересных, плодотворных и конструктивных».

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога» прокомментировал итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Он подчеркнул, что никакого сговора между Трампом и Россией, «который господин Мюллер искал», не было.