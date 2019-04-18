NYT: Минюст США и Белый дом обсуждали доклад Мюллера

Сотрудники Министерства юстиции США в последние дни «неоднократно» обсуждали с юристами Белого дома выводы, сделанные спецпрокурором Робертом Мюллером в докладе о «российском вмешательстве». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Переговоры помогли команде юристов президента, которая готовит опровержение доклада и вырабатывает стратегию для предстоящей публичной войны из-за его выводов», — говорится в тексте. Ранее сообщалось, что Минюст США планирует опубликовать отредактированную версию доклада Мюллера в четверг, 18 апреля. 24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.