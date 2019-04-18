NYT: Минюст США и Белый дом обсуждали доклад Мюллера
«Переговоры помогли команде юристов президента, которая готовит опровержение доклада и вырабатывает стратегию для предстоящей публичной войны из-за его выводов», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Минюст США планирует опубликовать отредактированную версию доклада Мюллера в четверг, 18 апреля.
24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.