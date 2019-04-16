Всемирный торговый центр в Нью-Йорке подсветят в цвета флага Франции

Здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке подсветят в цвета французского флага вечером 16 апреля в знак солидарности с народом страны после пожара в соборе Парижской Богоматери.

Reuters

«Сегодня вечером Всемирный торговый центр будет подсвечен в цвета флага Франции как дань уважения величественному собору Парижской Богоматери», — написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своём Twitter. Он также выразил благодарность пожарным, которым удалось частично спасти собор, являющийся воплощением французской и католической истории. Ранее американская компания Apple заявила о выделении средств на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери. Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что в Вестминстерском аббатстве зазвонят колокола в час начала пожара в Нотр-Даме.