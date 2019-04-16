Всемирный торговый центр в Нью-Йорке подсветят в цвета флага Франции

Короткая ссылка
Здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке подсветят в цвета французского флага вечером 16 апреля в знак солидарности с народом страны после пожара в соборе Парижской Богоматери.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке подсветят в цвета флага Франции
  • Reuters

«Сегодня вечером Всемирный торговый центр будет подсвечен в цвета флага Франции как дань уважения величественному собору Парижской Богоматери», — написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своём Twitter.

Он также выразил благодарность пожарным, которым удалось частично спасти собор, являющийся воплощением французской и католической истории.

Ранее американская компания Apple заявила о выделении средств на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что в Вестминстерском аббатстве зазвонят колокола в час начала пожара в Нотр-Даме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить