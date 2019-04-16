Всемирный торговый центр в Нью-Йорке подсветят в цвета флага Франции
- Reuters
«Сегодня вечером Всемирный торговый центр будет подсвечен в цвета флага Франции как дань уважения величественному собору Парижской Богоматери», — написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своём Twitter.
Он также выразил благодарность пожарным, которым удалось частично спасти собор, являющийся воплощением французской и католической истории.
Ранее американская компания Apple заявила о выделении средств на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что в Вестминстерском аббатстве зазвонят колокола в час начала пожара в Нотр-Даме.