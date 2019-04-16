Парижский монетный двор перевыпустит медаль с изображением Нотр-Дама

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Парижский монетный двор перевыпустит медаль с изображением Нотр-Дама, которая была отчеканена в 2013 году к 850-летию собора.
Парижский монетный двор перевыпустит медаль с изображением Нотр-Дама
  • Reuters

«Мы собираемся перевыпустить эту медаль 2013 года и выпустить её в продажу, чтобы собрать средства на восстановление собора Нотр-Дам», — говорится в сообщении двора в Twitter.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Пожарным удалось потушить возгорание только утром следующего дня.

Колокола всех соборов Франции в знак солидарности зазвонят 17 апреля в час начала пожара в соборе Парижской Богоматери. 

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