ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери
- Reuters
Как сообщает официальный сайт ПСЖ, руководство клуба намерено мобилизовать все силы, чтобы мотивировать спонсоров и болельщиков клуба поучаствовать в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара 15 апреля.
В соборе Нотр-Дам произошло возгорание вечером 15 апреля. В результате пожара обвалились шпиль и крыша парижского собора.
Ранее сообщалось, что Парижский монетный двор перевыпустит медаль с изображением Нотр-Дама.