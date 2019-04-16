ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери

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Футбольный клуб Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» пообещал оказать помощь в восстановлении пострадавшего от пожара здания.
ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, руководство клуба намерено мобилизовать все силы, чтобы мотивировать спонсоров и болельщиков клуба поучаствовать в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара 15 апреля.

В соборе Нотр-Дам произошло возгорание вечером 15 апреля. В результате пожара обвалились шпиль и крыша парижского собора.

Ранее сообщалось, что Парижский монетный двор перевыпустит медаль с изображением Нотр-Дама.

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