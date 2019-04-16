ВОЗ: число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 174
- Reuters
«Число погибших в Ливии (в результате боевых действий. — RT) в настоящее время возросло до 174 человек, ещё 756 получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что организация направила дополнительные бригады хирургов для оказания помощи местным медицинским учреждениям.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил о необходимости политического диалога в Ливии.