ВОЗ: число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 174

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В ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.
ВОЗ: число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 174
  • Reuters

«Число погибших в Ливии (в результате боевых действий. — RT) в настоящее время возросло до 174 человек, ещё 756 получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что организация направила дополнительные бригады хирургов для оказания помощи местным медицинским учреждениям.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил о необходимости политического диалога в Ливии.

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