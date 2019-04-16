Помпео поговорил о санкциях против КСИР с американцами иранского происхождения

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с американцами иранского происхождения, во время которой обсудил с ними санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Мне понравилась встреча с впечатляющей группой американцев иранского происхождения в Далласе. Обсудил введение санкций против КСИР как террористов, которое вступает в силу сегодня», — написал он.

Он также добавил, что США «будут оказывать поддержку иранскому народу, который заслуживает лучшего», чем то, что ему предлагают нынешние власти.

Ранее стало известно, что Вашингтон внесёт КСИР в список террористических организаций.

Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.

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