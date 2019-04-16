Помпео поговорил о санкциях против КСИР с американцами иранского происхождения

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с американцами иранского происхождения, во время которой обсудил с ними санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Мне понравилась встреча с впечатляющей группой американцев иранского происхождения в Далласе. Обсудил введение санкций против КСИР как террористов, которое вступает в силу сегодня», — написал он.

Enjoyed meeting with an impressive group of Iranian-Americans in Dallas. Discussed the IRGC designation as terrorists—which goes in effect today—and the regime’s 40 years of disregard for the people’s needs. The U.S. will always stand with the Iranian people. They deserve better. pic.twitter.com/ToCz72nqDp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 апреля 2019 г.

Он также добавил, что США «будут оказывать поддержку иранскому народу, который заслуживает лучшего», чем то, что ему предлагают нынешние власти.

Ранее стало известно, что Вашингтон внесёт КСИР в список террористических организаций.

Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.