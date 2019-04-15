Эксперт оценил обвинения президента Эквадора в адрес Ассанжа

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Эквадора Ленина Морено о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство как «центр для шпионажа».

«Очень трудно себе представить, каким образом, находясь в изолированном посольстве и в последнее время не имея даже доступа к интернету, можно было организовать какую-то шпионскую сеть. По всей видимости, это некий превентивный шаг со стороны правительства Эквадора. Очевидно, есть понимание того, что президента Ленина Морено будут обвинять в выдаче Ассанжа и отступлении от норм гуманизма. Особенно если всё-таки тот окажется в США. Так что своим выступлением президент хочет исправить ситуацию. Но мне это высказывание не кажется особенно убедительным», — сказал эксперт.

Он также отметил, что заявление о «центре шпионажа» можно назвать попыткой повлиять на мнение мирового сообщества об Ассанже, который является «знаковой и культовой фигурой».

«Все боятся каких-то акций и диверсий в киберпространстве. Уже были заявления, что хакеры просто так эту ситуацию не оставят. То есть если Ассанжа депортируют в США и будет серьёзный обвинительный приговор, то хакерское сообщество примет ответные меры. Я думаю, что к этому относятся серьёзно. Поэтому заявление президента Эквадора рассчитано на тех людей, которые могли бы солидаризироваться с Ассанжем. Предпринимается попытка заранее его дискредитировать и представить в виде преступника, ещё и с политическим уклоном. Но раз уж в Эквадоре на это пошли, то должны учитывать и возможные последствия», — заключил Кортунов.

Ранее Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора.