В Госдуме назвали лицемерием призыв США к России прекратить поддержку Мадуро

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу о том, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.
В Госдуме назвали лицемерием призыв США к России прекратить поддержку Мадуро
  • РИА Новости

«Простота американских партнёров просто восхищает... Как страна, которая только и занимается тем, что вмешивается во внутренние дела других государств, организовывает и финансирует перевороты и не скрывает этого, пытается давать какие-то советы России? И это при том, что наша страна оказывает всяческую моральную поддержку именно законноизбранному президенту (Николасу Мадуро. — RT)», — отметил он.

Депутат также добавил, что действия российской стороны направлены на то, чтобы избежать конфликта и человеческих жертв в республике.

«Циничность американских политиков не оставляет возможности для каких-то здравых рассуждений. Данное заявление можно обозначить всего двумя словами: верх лицемерия», — заключил Шерин.

Ранее Помпео и Араужу заявили, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку Мадуро.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин прокомментировал в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле.

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