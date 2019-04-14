В Госдуме назвали лицемерием призыв США к России прекратить поддержку Мадуро
- РИА Новости
«Простота американских партнёров просто восхищает... Как страна, которая только и занимается тем, что вмешивается во внутренние дела других государств, организовывает и финансирует перевороты и не скрывает этого, пытается давать какие-то советы России? И это при том, что наша страна оказывает всяческую моральную поддержку именно законноизбранному президенту (Николасу Мадуро. — RT)», — отметил он.
Депутат также добавил, что действия российской стороны направлены на то, чтобы избежать конфликта и человеческих жертв в республике.
«Циничность американских политиков не оставляет возможности для каких-то здравых рассуждений. Данное заявление можно обозначить всего двумя словами: верх лицемерия», — заключил Шерин.
Ранее Помпео и Араужу заявили, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку Мадуро.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин прокомментировал в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле.