США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

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Госсекретарь США Майк Помпео и его бразильский коллега Эрнесту Араужу считают, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонного разговора Помпео и Араужу.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств намерены продолжать сотрудничество для урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.

«Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — утверждается в заявлении .

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

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