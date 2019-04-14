США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонного разговора Помпео и Араужу.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств намерены продолжать сотрудничество для урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.
«Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — утверждается в заявлении .
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.