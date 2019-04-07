Мадуро призвал лидеров всех стран потребовать от США прекратить агрессию

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе массового митинга в Каракасе призвал лидеров стран и правительств всего мира потребовать от Соединённых Штатов прекращения агрессии против Венесуэлы.

«Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы», — приводит его слова РИА Новости

Также Мадуро заявил, что Вашингтон перешёл на уровень сумасшествия и ненависти.

Он добавил, что народ Венесуэлы ни с кем не спорит и «достоин уважения, а не агрессии».

Ранее Мадуро призвал страны Латинской Америки содействовать нацдиалогу в Венесуэле.

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