Мадуро призвал лидеров всех стран потребовать от США прекратить агрессию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе массового митинга в Каракасе призвал лидеров стран и правительств всего мира потребовать от Соединённых Штатов прекращения агрессии против Венесуэлы.

«Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мадуро заявил, что Вашингтон перешёл на уровень сумасшествия и ненависти.

Он добавил, что народ Венесуэлы ни с кем не спорит и «достоин уважения, а не агрессии».

Ранее Мадуро призвал страны Латинской Америки содействовать нацдиалогу в Венесуэле.