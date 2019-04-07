Мадуро призвал страны Латинской Америки содействовать нацдиалогу в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал Мексику, Уругвай, Боливию и ряд стран Карибского бассейна оказать содействие общенациональному диалогу о мире и понимании в Венесуэле.

Об этом он сказал в ходе митинга в Каракасе.

«Призываю президента Мексики, президента Уругвая, президента Боливии, премьер-министров 14 стран КАРИКОМ, чтобы они вновь проявили инициативу диалога, о котором было принято решение в Монтевидео два месяца назад», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Он добавил, что Венесуэла «просит о поддержке и сопровождении для большого диалога о мире и понимании между венесуэльцами».

Венесуэльский президент считает, что при участии Мексики, Боливии, Уругвая и стран Карибского бассейна Каракасу удастся установить общенациональный диалог со всеми политическими, культурными, экономическими и социальными сферами.

Ранее стало известно, что в Венесуэле в демонстрациях поддержки правительства страны принимают участие более 5 млн человек.