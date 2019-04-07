Мадуро назвал число участников демонстраций поддержки правительства

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что более пяти млн человек по всей стране участвуют в демонстрациях поддержки правительства Венесуэлы.

«Более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира. Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Ранее венесуэльский президент заявил, что против Венесуэлы ведётся нетрадиционная война без использования оружия.

По его мнению, в настоящее время в Венесуэле происходит попытка «электрического государственного переворота и войны нетрадиционного характера» со стороны США.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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