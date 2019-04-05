Мадуро заявил о нетрадиционной войне против Венесуэлы без применения оружия

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что против Венесуэлы ведётся нетрадиционная война без использования оружия.

«Это нетрадиционная война против государственных услуг, чтобы сделать страну неуправляемой и через хаос и насилие прийти к власти», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он считает, что в настоящее время в Венесуэле происходит попытка «электрического государственного переворота и войны нетрадиционного характера» со стороны Соединённых Штатов.

«Мы вступили в сопротивление, и шаг за шагом победим по пути стабильности, мира и национального союза», — заявил венесуэльский лидер.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

Позднее Мадуро заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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