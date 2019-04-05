Мадуро заявил о нетрадиционной войне против Венесуэлы без применения оружия

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что против Венесуэлы ведётся нетрадиционная война без использования оружия.

«Это нетрадиционная война против государственных услуг, чтобы сделать страну неуправляемой и через хаос и насилие прийти к власти», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он считает, что в настоящее время в Венесуэле происходит попытка «электрического государственного переворота и войны нетрадиционного характера» со стороны Соединённых Штатов.

«Мы вступили в сопротивление, и шаг за шагом победим по пути стабильности, мира и национального союза», — заявил венесуэльский лидер.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

Позднее Мадуро заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.