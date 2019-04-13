Эксперт оценил заявление Помпео о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Эксперт оценил заявление Помпео о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы
  • Reuters

«Его заявление не соответствует действительности. Те же российские советники находятся там по официальному приглашению легитимных властей Венесуэлы», — отметил Блохин.

Эксперт добавил, что власти США делают всё возможное, чтобы помочь спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо «расшатать ситуацию в Венесуэле».

«Венесуэла для них является первостепенной задачей по смене режима. Американцы не скрывают, что на очереди у них Куба и Никарагуа. Они будут пытаться сменить режим чужими руками… будут пытаться достичь этого за счёт Колумбии, может быть, Бразилии. Но Гуаидо надоел, от него начинают уставать, время работает в большей степени на Мадуро», — заключил аналитик. 

Ранее Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить