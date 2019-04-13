Эксперт оценил заявление Помпео о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».

«Его заявление не соответствует действительности. Те же российские советники находятся там по официальному приглашению легитимных властей Венесуэлы», — отметил Блохин.

Эксперт добавил, что власти США делают всё возможное, чтобы помочь спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо «расшатать ситуацию в Венесуэле».

«Венесуэла для них является первостепенной задачей по смене режима. Американцы не скрывают, что на очереди у них Куба и Никарагуа. Они будут пытаться сменить режим чужими руками… будут пытаться достичь этого за счёт Колумбии, может быть, Бразилии. Но Гуаидо надоел, от него начинают уставать, время работает в большей степени на Мадуро», — заключил аналитик.

Ранее Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы.