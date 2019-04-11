Эксперт прокомментировал действия Небензи во время выступления в Совбезе ООН
- Reuters
По мнению Липового, история с песочными часами при выступлении Небензи подтверждает постоянные намерения США загнать российских дипломатов в какие-то рамки под лозунгом борьбы «за всё хорошее».
«Поэтому постоянный представитель России в ООН всё делает правильно», — считает эксперт.
Липовой также сказал, что не слишком верит в военный сценарий смены власти в Венесуэле.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН оценил действия Небензи.