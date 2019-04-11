Эксперт прокомментировал действия Небензи во время выступления в Совбезе ООН

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России Сергей Липовой в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал выступление постпреда России Василия Небензи на заседании СБ ООН, посвящённом Венесуэле, в ходе которого дипломат пресёк попытку коллеги из ФРГ, которая является страной-председателем, ограничить время выступления.

По мнению Липового, история с песочными часами при выступлении Небензи подтверждает постоянные намерения США загнать российских дипломатов в какие-то рамки под лозунгом борьбы «за всё хорошее».

«Поэтому постоянный представитель России в ООН всё делает правильно», — считает эксперт.

Липовой также сказал, что не слишком верит в военный сценарий смены власти в Венесуэле.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН оценил действия Небензи.