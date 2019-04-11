В Госдуме оценили действия Небензи во время выступления в Совбезе ООН

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого Венесуэле, постоянный представитель России Василий Небензя пресёк попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем, ограничить время своего выступления.

«Вся эта ситуация — лучший аргумент для тех, кто рядом с нами или далеко от нас пытается нам задавать какие-то вопросы в связи с Крымом. А ведь там был проведён законный референдум, и Крым сам, по своему желанию вернулся в Россию», — заявил депутат.

По его словам, в Венесуэле не было ни референдума, ни выборов, которые бы обозначили, что народ этой страны хочет вмешательства Соединённых Штатов в какой бы то ни было форме.

Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН отметил, что как правило, выступающие определяют своё время выступления.

«В данном случае наш представитель имел полное право выступать по времени, которое он считает нужным. Все попытки прервать выступление или ограничить считаются неверными», — пояснил он.

Ранее Небензя призвал США признать за народом Венесуэлы право определять свою судьбу и не вмешиваться в дела страны.