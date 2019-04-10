Небензя не дал постпреду ФРГ ограничить время выступления в СБ ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить время своего выступления в Совете Безопасности, где обсуждался венесуэльский кризис.

Как сообщает РИА Новости, после выступления вице-президента США Майка Пенса слово передали постпреду России. В этот момент постпред Германии, председательствующей в СБ, перевернул песочные часы для отсчёта пяти минут.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — сказал Небензя.

Он призвал США признать за народом Венесуэлы право определять свою судьбу и не вмешиваться в дела страны.

«Если вы хотите «сделать опять Америку великой», в чём мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться в дела других государств. Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела. Этого не любит никто», — подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что единственной целью США в Венесуэле является смена режима, в том числе военным путём.

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