В Совфеде ответили на призыв США и Бразилии к России прекратить поддержку Мадуро

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв госсекретаря США Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу к Кубе, России и Китаю о необходимости прекращения поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Совфеде ответили на призыв США и Бразилии к России прекратить поддержку Мадуро
  • Reuters

«Соединённые Штаты, свергая законно избранных руководителей государств, ввергают эти страны в гражданские войны. Достаточно посмотреть на Сирию, Ливию и Ирак. Деятельность США наносит большой вред мировому сообществу. И можно обратить внимание на действия России по отношению ко многим государствам, в том числе тем, в которых американцы развязали войны. Именно наша поддержка и твёрдая позиция приводила к стабилизации ситуации и прекращению конфликтов», — отметил сенатор.

По словам Цекова, Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела суверенных государств.

«Так что именно к Помпео надо обратиться с требованием перестать защищать человека, который незаконно провозгласил себя президентом Венесуэлы (Хуан Гуаидо. — RT). Тогда там восстановится порядок», — заявил он.

Ранее Помпео и Араужу заявили, что Куба, Россия и Китай должны прекратить оказывать поддержку Мадуро.

Также отмечалось, что США и Бразилия намерены продолжать сотрудничество для урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.

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