В полиции уточнили число пострадавших при стрельбе у клуба в Мельбурне
В результате стрельбы у ночного клуба в пригороде Мельбурна Праран не менее четырёх человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.
Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы.
При этом двое из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что расследование продолжается.
Ранее правоохранительные органы призвали жителей города не приближаться к месту происшествия.
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