В полиции уточнили число пострадавших при стрельбе у клуба в Мельбурне

В результате стрельбы у ночного клуба в пригороде Мельбурна Праран не менее четырёх человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы. При этом двое из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что расследование продолжается. Ранее правоохранительные органы призвали жителей города не приближаться к месту происшествия.