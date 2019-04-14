В полиции уточнили число пострадавших при стрельбе у клуба в Мельбурне

Короткая ссылка
В результате стрельбы у ночного клуба в пригороде Мельбурна Праран не менее четырёх человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы.

При этом двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что расследование продолжается.

Ранее правоохранительные органы призвали жителей города не приближаться к месту происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить