У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.

Уточняется, что на месте происшествия работает полиция и спасательные службы, проводится расследование.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что в результате инцидента могут быть жертвы.

В полиции призвали граждан избегать района происшествия и информировать спецслужбы о любой информации.

15 марта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, погибли по меньшей мере 50 человек.

Власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность за произошедшее на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.