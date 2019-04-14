У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
Уточняется, что на месте происшествия работает полиция и спасательные службы, проводится расследование.
Сотрудники правоохранительных органов полагают, что в результате инцидента могут быть жертвы.
В полиции призвали граждан избегать района происшествия и информировать спецслужбы о любой информации.
15 марта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, погибли по меньшей мере 50 человек.
Власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность за произошедшее на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.