Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана
«Королевство заявляет о своей поддержке объявленных переходным военным советом шагов... и надеется, что это обеспечит безопасность и стабильность в Судане», — говорится в заявлении.
Отмечается, что саудовский король поручил соответствующим ведомствам страны подготовить гуманитарную помощь для народа Судана.
Кроме того, в Эр-Рияде призвали суданцев поставить на первое место национальные интересы «ради процветания и развития» своей страны.
Ранее СМИ стало известно о стрельбе в районе Хартумского университета в Судане.
11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от управления страной. Позднее глава министерства обороны Авад бен Ауф заявил о задержании аль-Башира.