Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана

Саудовская Аравия поддерживает действия переходного военного совета Судана и готова предоставить стране необходимую гуманитарную помощь. Заявление властей королевства опубликовал телеканал Al Arabiya.

«Королевство заявляет о своей поддержке объявленных переходным военным советом шагов... и надеется, что это обеспечит безопасность и стабильность в Судане», — говорится в заявлении.

Отмечается, что саудовский король поручил соответствующим ведомствам страны подготовить гуманитарную помощь для народа Судана.

Кроме того, в Эр-Рияде призвали суданцев поставить на первое место национальные интересы «ради процветания и развития» своей страны.

Ранее СМИ стало известно о стрельбе в районе Хартумского университета в Судане.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от управления страной. Позднее глава министерства обороны Авад бен Ауф заявил о задержании аль-Башира.