СМИ сообщили о стрельбе в районе университета в Хартуме

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В Судане сотрудники правоохранительных органов оцепили район Хартумского университета после того, как неизвестные открыли там стрельбу.

Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на источники.

Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее сообщалось, что в столице Судана за два дня погибли 16 человек.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.

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