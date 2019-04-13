СМИ сообщили о стрельбе в районе университета в Хартуме
Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на источники.
Других подробностей инцидента не приводится.
Ранее сообщалось, что в столице Судана за два дня погибли 16 человек.
11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.
Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.