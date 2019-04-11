Эксперт прокомментировал ситуацию в Судане

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Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.
Эксперт прокомментировал ситуацию в Судане
  • Reuters

«Судан — очень сложная страна с многолетними конфликтами», — заявил он.

По его словам, если смотреть на предыдущие военные перевороты, то некоторые из них заканчивались переходным периодом, а после проводились выборы.

Как отметил эксперт, ситуация в Судане сложная, и пока трудно сказать, что будет.

«Но даже с условием прозрачных и честных выборов многие сложные конфликты сами по себе не исчезнут. Впереди достаточно сложный период. Причём то, что происходило в Судане до этого, можно определённо считать гражданской войной», — заключил он.

Ранее МИД России призвал не допустить дальнейшей эскалации в Судане.

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