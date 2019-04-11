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МИД России призвал не допустить дальнейшей эскалации в Судане

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Москва рассчитывает, что политики и силовые структуры Судана не допустят дальнейшей эскалации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России призвал не допустить дальнейшей эскалации в Судане
  • РИА Новости

«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения её дальнейшей эскалации», — сказала она на брифинге.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали урегулировать внутренние проблемы мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Гражданам России рекомендовано воздерживаться от посещения этой страны.

Ранее армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.

Военные объявили о создании в стране переходного совета

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