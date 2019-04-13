Грушко: Россия примет меры для нейтрализации угроз в Чёрном море

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Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникнут в связи с повышенной активностью НАТО в Черноморском регионе, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Грушко: Россия примет меры для нейтрализации угроз в Чёрном море
  • Reuters

По его словам, активность в Черноморском регионе подрывает региональную стабильность.

«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе, внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом реагировать», — сказал Грушко во время заседания Совета по внешней и оборонной политике. Его цитирует РИА Новости.

Ранее российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совместно с истребителями Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Чёрном море.

В марте член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море.

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