Эксперт оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море

Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук Александр Перенджиев оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море.

«Я склоняюсь к той мысли, что США хотят создать некую черноморскую инфраструктуру», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По мнению Перенджиева, именно в таком русле проходят все военно-морские походы Североатлантического альянса в Чёрное море.

Ранее политолог Игорь Рябов, член экспертно-консультативного совета при главе Крыма, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.

Корабли Черноморского флота России «Иван Хурс» и «Василий Быков» взяли на сопровождение нидерландский, испанский и канадский фрегаты 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

Суда вошли в Чёрное море 28 марта в рамках учений «Морской щит — 2019», которые страны НАТО проводят совместно с Украиной и Грузией.